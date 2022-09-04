المانجا تُصيب 18 شخصًا بتسمم غذائي في سوهاج.. ما القصة؟

أصيب 18 شخصًا من أسرة واحدة، بقئ وآلام بالمعدة؛ إثر إصابتهم بتسمم غذائي، بقرية الصفيحة دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفادها وصول أسرة كاملة من 18 شخصًا، مصابين بقئ وآلام بالمعدة، إدعاء تسمم غذائي.

أسماء المُصابين

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:"علي محمد أحمد عبدالرحيم-51 عامًا- عامل، وسماء عبدالرحيم احمد- 31 عامًا- ربة منزل، وأحمد بدري محمد احمد- 17 عامًا- عامل، وصفاء محمد أحمد عبدالرحيم- 35 عامًا، وفوزي احمد عبدالرحيم- 70 عامًا، أيدي احمد محمد- 11 عامًا، أية حسن محمد احمد، عبدالله احمد محمد- 10 سنوات".

"شيماء محمد محمد- 11 سنة، كريمة محمد محمد- 10 سنوات، محمد البدري محمد- 9 سنوات، دعاء علي محمد- 5 سنوات، مصطفى محمد محمد، وحبيبة ابو علي ابو الوفا- 11 عامًا، عمر البدري محمد أحمد- 7 سنوات، خلف علي محمد أحمد- 6 سنوات".

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طهطا العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وبسؤالهم تبين إصابتهم المنوة عنها بعد تناولهم عصير مانجا مُعد بالمنزل.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.