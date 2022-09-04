رئيس مدينة الأقصر يتفقد سير العمل بالمدفن الصحي ومصنع السماد العضوي

تفقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، سير العمل بالمدفن الصحي ومصنع السماد العضوي بمنطقة الحبيل.

وذلك فور قيام محافظ الأقصر بإصدار قراراً بتفويض الدكتور علي الشرابي بالإشراف العام على الإدارة العامة للنظافة والتجميل، برفقة هدية ثابت درديري مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومسؤول إدارة التدخل السريع بالمحافظة، للوقوف على الحالة الفنية للمصنع والمدفن الصحي، وكتابة تقرير مفصل عن بعض الإحتياجات والمتطلبات لحسن سير العمل بهما.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الإهتمام بالمتابعة المستمرة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين .

يذكر أن المدفن الصحي يقع على مساحة (٥) فدان وهو عبارة عن خلية دفن صحى وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، ويبلغ مساحة الخلية حوالى (٢.٢) فدان ورامب بطول (١٥) م وعرض (٦) م و منصة تشغيل بمساحة (٦٢٥) م٢ وتشمل عدد ( ٥) طبقات عزل وحماية.

كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن ، غرفة للمولدات تحتوى على عدد ( ٢) مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى ، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية و محاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية.