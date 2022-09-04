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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فلورنس بيو تغيب عن المؤتمر الصحفي لفيلمها المثير للجدل بمهرجان فينيسيا السينمائي

فلورنس بيو
فلورنس بيو

تغيب الممثلة الإنجليزية فلورنس بيو عن المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمها المثير للجدل Don’t Worry Darling قبل عرضه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي،  لكنها ستحضر على السجادة الحمراء مع أبطال العمل. 

 

وصلت فلورنس بيو التي تبلغ من العمر 26 عاما إلى فينيسيا على متن طائرة خاصة، وستحضر العرض الأول لفيلمها Don’t Worry Darling غدا الاثنين، ولكنها لن تشارك في المؤتمر الصحفي المقرر عقده في نفس اليوم لأنها تحد من الأنشطة الترويجية في المهرجان. 

 

تقوم فلورنس بيو ببطولة فيلم Don’t Worry Darling مع هاري ستايلز وكريس باين وجيما تشان، ونيك كرول، وأوليفيا وايلد التي تخرج العمل أيضا، وحضرت إلى فينيسيا اليوم قبل يوم واحد من عرض فيلمها. 

 

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تحاول فلورنس بيو الحدث من الأنشطة الترويجية لفيلمها المثير للجدل Don’t Worry Darling بعد الانتقادات التي تعرض له بسبب مشهد لها برفقة المغني هاري ستايلز، إلى جانب انشغالها بتصوير أفلامها الجديدة منها Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان، إلى جانب الجزء الثاني من Dune الذي يصور في بودابست. 

 

Don't Worry Darling هو فيلم إثارة نفسية أمريكي، تدور أحداثه في الخمسينيات عن امرأة تعيش مع زوجها في مجتمع تبدو عليه أخلاقيات اليوتوبيا، حتى تصطدم بالواقع ويواجهان سويا العديد من الأمور المزعجة. 

فلورنس بيو مهرجان فينيسيا Don t Worry Darling أوليفيا وايلد أفلام مهرجان فينيسيا

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