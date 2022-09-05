أخبار الفن.. حقيقة ظهور ابنة ياسمين صبري.. تسريب صورة عارية لفنانة تونسية

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن ياسمين صبري و جوري بكر وطارق لطفي وفاطمة بن سعيدان:

في أول تعليق لها ، أكدت النجمة ياسمين صبري ؛ في تصريح خاص ل صدى البلد ؛ أنها لم تنجب حتى الان مشيرة ان الصورة المتداولة مع فتاة صغيرة ليست ابنتها

كشفت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة العلاقة بين الفتاة الصغيرة والنجمة ياسمين صبري

احتشد عدد من جمهور النجم محمد رمضان أمام بيته في الساحل الشمالي لالتقاط صور تذكارية معه.

كشف الفنان طارق لطفي في تصريح خاص لصدى البلد عن تعرض والدته لوعكة صحية نقلت على إثرها الي المستشفي .

احتفلت الفنانة و المذيعة جوري بكر، بخطوبتها على رجل أعمال من خارج الوسط الفني ، حيث نشرت صورا لهما عبر صفحتها

قررت الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان تقديم بلاغ ، بسبب استخدام صورتها التي كانت بحثًا لإحدى المسرحيات ولم يكن يحق تداولها على الملأ.