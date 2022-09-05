أخبار الفن.. حقيقة ظهور ابنة ياسمين صبري.. تسريب صورة عارية لفنانة تونسية

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن ياسمين صبري و جوري بكر وطارق لطفي وفاطمة بن سعيدان:
مستغربة جدا.. رد ناري من ياسمين صبري على شائعات ظهورها مع ابنتها..خاص
في أول تعليق لها ، أكدت النجمة ياسمين صبري ؛ في تصريح خاص ل صدى البلد ؛ أنها لم تنجب حتى الان مشيرة ان الصورة المتداولة مع فتاة صغيرة ليست ابنتها
صورة ياسمين صبري وابنتها.. مفاجأة جديدة تكشف الحقيقة وطبيعة العلاقة
كشفت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة العلاقة بين الفتاة الصغيرة والنجمة ياسمين صبري
الجمهور يحتشد أمام بيت محمد رمضان لالتقاط صور والأخير يعلق: للأسف سافرت
احتشد عدد من جمهور النجم محمد رمضان أمام بيته في الساحل الشمالي لالتقاط صور تذكارية معه.
ادعولها.. نقل والدة طارق لطفي إلى العناية المركزة بعد وعكة صحية.. خاص
كشف الفنان طارق لطفي في تصريح خاص لصدى البلد عن تعرض والدته لوعكة صحية نقلت على إثرها الي المستشفي .
عوض ربنا جميل.. جوري بكر تعلن خطبتها على رجل أعمال مصري
احتفلت الفنانة و المذيعة جوري بكر، بخطوبتها على رجل أعمال من خارج الوسط الفني ، حيث نشرت صورا لهما عبر صفحتها
خان الأمانة.. ممثلة تونسية شهيرة تتوعد مصوِّرًا بعد تسريب صورة عارية لها
قررت الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان تقديم بلاغ ، بسبب استخدام صورتها التي كانت بحثًا لإحدى المسرحيات ولم يكن يحق تداولها على الملأ.