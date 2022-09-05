googletag.defineSlot('/15918106/elbalad/native', ['fluid'], 'nativeads').addService(googletag.pubads());
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. حقيقة ظهور ابنة ياسمين صبري.. تسريب صورة عارية لفنانة تونسية

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن ياسمين صبري و جوري بكر وطارق لطفي وفاطمة بن سعيدان:


مستغربة جدا.. رد ناري من ياسمين صبري على شائعات ظهورها مع ابنتها..خاص

في أول تعليق لها ، أكدت النجمة ياسمين صبري ؛ في تصريح خاص ل صدى البلد ؛ أنها لم تنجب حتى الان مشيرة ان الصورة المتداولة مع فتاة صغيرة ليست ابنتها


صورة ياسمين صبري وابنتها.. مفاجأة جديدة تكشف الحقيقة وطبيعة العلاقة

كشفت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة العلاقة بين الفتاة الصغيرة والنجمة ياسمين صبري

الجمهور يحتشد أمام بيت محمد رمضان لالتقاط صور والأخير يعلق: للأسف سافرت

احتشد عدد من جمهور النجم محمد رمضان أمام بيته في الساحل الشمالي لالتقاط صور تذكارية معه.

ادعولها.. نقل والدة طارق لطفي إلى العناية المركزة بعد وعكة صحية.. خاص

كشف  الفنان طارق لطفي في تصريح خاص لصدى البلد عن تعرض والدته لوعكة صحية نقلت على إثرها الي المستشفي .

عوض ربنا جميل.. جوري بكر تعلن خطبتها على رجل أعمال مصري

احتفلت الفنانة و المذيعة جوري بكر، بخطوبتها على رجل أعمال من خارج الوسط الفني ، حيث نشرت صورا لهما عبر صفحتها

خان الأمانة.. ممثلة تونسية شهيرة تتوعد مصوِّرًا بعد تسريب صورة عارية لها

قررت الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان تقديم بلاغ ، بسبب استخدام صورتها التي كانت بحثًا لإحدى المسرحيات ولم يكن يحق تداولها على الملأ.

ياسمين صبري جوري بكر وطارق لطفي فاطمة بن سعيدان طارق لطفي محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خان الأمانة.. ممثلة تونسية شهيرة تتوعد مصوِّرًا بعد تسريب صورة عارية لها

بعد أحمد أيمن منصور.. الزمالك يحصل على توقيع مدافع سوبر

الإدارة في حيرة.. 3 مدربين عالميين رفضوا مفاوضات الأهلي.. ما السبب؟

بعد ميكيسوني.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

عاجل .. سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

بعد أزماتها مع والدتها.. ابنة شريف منير تثير الجدل بفستان قصير

شادي حسين.. قناص سيراميكا كليوباترا وهدافه التاريخي

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر الآن (1)-(3) في الدوري الإنجليزي

موضوعات متعلقة

خان الأمانة.. ممثلة تونسية شهيرة تتوعد مصوِّرًا بعد تسريب صورة عارية لها

قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل مسلسل أعمل إيه

عوض ربنا جميل.. جوري بكر تعلن خطبتها على رجل أعمال مصري

ادعولها.. نقل والدة طارق لطفي إلى العناية المركزة بعد وعكة صحية.. خاص

الجمهور يحتشد أمام بيت محمد رمضان لالتقاط صور والأخير يعلق: للأسف سافرت

الجمعية العمومية للموسيقيين تدعو هيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات

من حديث أفريقيا إلى النسيان..عمرو محمود ياسين ينتقد انتقال أبوجبل للبنك الأهلي

مستغربة جدا.. رد ناري من ياسمين صبري على شائعات ظهورها مع ابنتها..خاص

ترشيحاتنا

وقت صلاة الوتر.. النبي أوصى بأدائها في هذه الساعة كل ليلة

ميدو يعلق على صفقة انتقال شادي حسين إلى الأهلي

معزولة وفريدة.. تلسكوب هابل يعثر على مجرة بعيدة عن الأرض

برج الحمل.. حظك اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 : الزواج قريباً

سموحة يكشف كواليس اختيار طارق العشري لتدريب الفريق.. فيديو

مش قصتنا .. ضربة موجعة لـ كهربا من النادي الأهلي بسبب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بطانة..مايا دياب تثير الجدل بهذا الفستان

وفاة شخص بسبب الشاورما في الهند.. وإجراءات صارمة على المحلات

طريقة عمل كريب الشيكولاتة زى المحلات

فلتر ولا تجميل.. أصالة بملامح غريبة تثير السوشيال ميديا

فيديو

الأزهر ينتفض ضد تريند «الست مش ملزمة» ويرد بقوة على أزمة إرضاع الصغير| فيديوجراف

رسميا.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن عبدالحليم علام نقيبا للمحامين

تغازل الهضبة .. دينا الشربيني تغني برج الحوت لـ عمرو دياب

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ