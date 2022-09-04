خبيرة: شرح المناهج بأغاني المهرجانات خطر يهدد المنظومة التعليمية

قالت الدكتورة ميرفت عويس، الخبيرة التربوية، أننا علينا أن ندرك أن فكرة تحويل المناهج إلى اغاني هى فكرة موجود ومتأصلة لدي عدد كبير من المعلمين الآن وان ذلك عائد لأن هولاء المعلمين يرون أن المناهج صعبة على الطلاب وبهذة الطريقة يرفعون عنهم الضغط وتكون سهلة امامهم.

وأضاف ميرفت عويس لـ "صدى البلد"، أن فكرة تحويل المناهج إلى أغاني هي طريقة ناجحة على المستوي المجتماعي وتلاقي رواج كبير من جانب عدد كبير من الطلاب، وأن ذلك أمر لا يمكن انكاره وأن الطلاب اصبحوا يطلبوها ويقولون أنها تساعدهم على التذكر.

وتابعت: إذا أخذنا الأمر من الجانب التربوي والعلمي فإن هذا الأمر غير صحيح بالمرة وهذا ليس هدف العلم، الذي يهدف إلى أن يخرج الطالب من الحصة قادر على الفهم والتذكر وعلى تحليل ما دراسة وبإضافة إلى قدرته على تطبيقة، وأن أرى أن التحويل المناهج الى مهرجانات لا تسطيع أن توصل للطالب جميع تلك الهداف، فبالتأكيد من الممكن أن تجعله يحفظ جيدآ ولكن ماذا بعد الحفظ.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن تحويل المناهج إلى أغاني يعود على الطالب بالحفظ فقط، وان الطريقة الحديثة فى الامتحانات والتى شهدنها اصبحت بعيدة كل البعض عن فكرة الحفظ فإلامتحانات اصبحت تركزعلى جانب الفهم واليس الحفظ والتذكر.

أثار عمر كمال الجدل بعد نشره فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك” لمدرس يقوم بشرح قواعد من اللغة العربية على أغنية “عود البطل”.

وبمجرد نشر عمر كمال الفيديو بدأت حالة من الهجوم على الفيديو الذي يستعين فيه مدرس لغة عربية بالأغنية الشهيرة للشرح، حيث علق البعض قائلين “التعليم باظ ”.