وزير التموين: التجارة غير المنظمة سبب اضطراب أسعار السلع

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن العالم يعاني أزمة في اتاحة السلع وليس شرائها فقط وهناك 37 مليون مصري يستفيد من الدعم، موضحا أن اشتراط تسجيل رقم التليفون في بطاقة التموين لسرعة التواصل مع المواطنين.

وأوضح وزير التموين، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن تباين أسعار السلع أمر طبيعي في سياق السوق الحر ولكن التجارة غير المنظمة سبب اضطراب أسعار السلع التموينية، كما أن بعض موزعي التموين يستغلون المواطنين.

واستكمل وزير التموين: "احتياطي مصر من القمح يكفي من 6 إلى 7 شهر وهذا المعدل الزمني لم يحدث فى تاريخ مصر، ومعدل عالمي جيد، وفى نفس الوقت الموسم يبدأ، لذلك سيكون هناك وفرة في القمح".