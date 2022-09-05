شاب يتقدم لخطبة فتاه في حفل محمد حماقي بالإسكندرية.. تفاصيل

قام شاب بمفاجأة حبيبته حيث تقدم لخطوبتها في حفل محمد حماقي بالإسكندرية.

وتوقف محمد حماقي، الغناء قائلاً: "إيه ده خطوبة.. بجد فرحتوني وربنا يوفقكم وما تنسوش تعزموني في الفرح"، وقام بإهدائهم أغنية "قدام الناس".



وأحيا الميجا ستار محمد حماقي، حفل ختام مهرجان العلمين "أرينا"، مساء الجمعة، وسط أجواء لايف أكثر من عالمية، بحضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية.

وارتدى حماقي T-Shirt من العلامة التجارية Off-White، يصل سعره إلى 990 دولارا، أي ما يعادل 19 ألف جنيه.

حضر حماقي الحفل بصحبة مدير أعماله حمدي بدر والإعلامي ممدوح موسى وكان في استقبالهم المنظم ياسر الحريري، ومسؤولي D Media "و "Incent حيث تبادلوا الصور التذكارية والتهاني بنجاح مهرجان العلمين، واختيار حماقي لحفل الختام.

وشهد افتتاح الحفل، أجواء fire show مبهر، على اغنية "نفسي أبقى جنبه".. ثم انطلق بعدها ليقدم المزيد من أغانيه المميزة منها "زيها مين" و"لا ملامة"، “من قلبي بغني”، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي".. وغيرها، والتي اشاعات البهجة على مدى قرابة الساعتين.

كما تفاعل الجمهور بمزيد من صلات الرقص مع تقديم حماقي لأغنيتي "أدرينالين" و"قلبي حبك جدا جدا" التي قدمها مرتين متتاليتين.

وقدم حماقي، خلال الحفل، إبراهيم حماقي، نجل شقيقه: طارق، للجمهور، وأوضح أن اسمه على اسم والده، وأنه لاعب بفريق الناشئين في النادي الأهلي.

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