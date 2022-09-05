وزير التموين: طلب صندوق النقد رفع الدعم شائعة مغرضة

حل الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، ضيفا ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، للحديث عن سبب اضطراب أسعار السلع وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية علي مخزون القمح وحقيقة رفع الدعم عن المواطنين.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن العالم يعاني أزمة في اتاحة السلع وليس شرائها فقط وهناك 37 مليون مصري يستفيد من الدعم، موضحا أن اشتراط تسجيل رقم التليفون في بطاقة التموين لسرعة التواصل مع المواطنين.

وأوضح أن تباين أسعار السلع أمر طبيعي في سياق السوق الحر ولكن التجارة غير المنظمة سبب اضطراب أسعار السلع التموينية، كما أن بعض موزعي التموين يستغلون المواطنين.

وأضاف وزير التموين: "احتياطي مصر من القمح يكفي من 6 إلى 7 شهر وهذا المعدل الزمني لم يحدث فى تاريخ مصر، ومعدل عالمي جيد، وفى نفس الوقت الموسم يبدأ، لذلك سيكون هناك وفرة في القمح".

طلب صندوق النقد رفع الدعم شائعة مغرضة

وأشار وزير التموين، إلي أن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي والامن العام في العالم، ومفهوم الامن الغذائي أصبح أولوية قصوى في مصر والعالم، قائلا: "لم نتأخر فى توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية".

ورد الدكتور علي المصيلحي، على ما يثار بشأن طلب صندوق النقد الدولي رفع الدعم في مصر مقابل إعطاء مصر قرضا جديدا؛ قائلا: الحديث عن رفع الدعم ضمن مفاوضات صندوق النقد الدولي؛ شائعة مغرضة، والمغرضين يريدون أن يبينوا أن صندوق النقد الدولي جاي يضر البلد، وهذه رؤية قديمة، مؤكدا أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لم نكن سنصبح قادرين على تحمل الأزمات العالمية.

ونوه إلي أن التضخم العالمي وصل لأكثر من 7% لأول مرة منذ 40 عاما، وبعض دول المنطقة تعاني أزمة فى توفير السلع الأساسية وهذا لم يحدث في مصر، كما أن الدولة كثفت برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة التضخم المستورد.

صوامع القمح تستوعب 3.4 مليون طن

وكشف الدكتور على المصيلحى عن أنه يوم توليه وزارة التموين كان احتياطي القمح يكفي لمدة 18 يوما فقط والان صوامع القمح تستوعب أكثر من 3.4 مليون طن، مفيدا بأنهم يستهدفون زيادة استيعاب صوامع القمح إلى 5 مليون طن.

ولفت إلي أن لدينا الان مخزون استراتيجي من الزيوت يكفي لمدة 6 اشهر، كما أن مخزون القمح الان لدينا يكفينا حتى مارس 2023، مؤكدا أننا استطعنا الحصول على اكبر كمية من القمح المحلي هذا العام.

وتابع: "مخزون السكر والزيت يكفي لمدة 6 اشهر وأسعار الارز ستستقر خلال الفترة القادمة ونرحب الشراكة مع القطاع الخاص في منظومة توريد الارز"، مؤكدا أن الدولة وفرت العملة الصعبة لاستيراد احتياجات مصر التموينية.

روسيا وأوكرانيا تملكان 40% من فائض الحبوب القابلة للتصدير

وأوضح وزير التموين، أن الفترة الحالية أصعب فترة مرت على العالم لأسباب أولها جائحة كورونا التي جعلت كل الدول تعمل بنصف طاقتها، موضحا أن هذه الأزمة أدت إلى نوع من الهبوط وضعف الإنتاجية الزراعية والصناعية.

وأردف “المصيلحي”، أنه بعد بدء تعافي العالم من كورونا بسبب اكتشاف اللقاحات دخلت الحرب الروسية الاوكرانية، قائلا: "هذه الحرب أثرت تأثيرا كبيرا، وخلقت وضعا لم يحل قبل ذلك بالإضافة إلى أن عندنا مشاكل لوجيستية".

وأشار إلى أن روسيا مع أوكرانيا يملكان 40% من فائض الحبوب القابلة للتصدير وهما أكبر اثنين فى العالم في الحبوب، وحينما وقعت الحرب العالم توقف مجددا وهذا أثر على السلع والمعروض من هذه السلع أصبح أقل".