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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحوزتهما نصف كيلو.. حبس شقيقين لاتجارهما بالشابو في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بمركز جرجا جنوب سوهاج، بحبس شقيقين في الثلاثينات من العُمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لإتجارهما في المواد المُخدرة، مُتخذان من دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات إلى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب سوهاج، تفيد باتجار كلاً من:"ع. ع- 33 عامًا- مسجل خطر سرقات وحيازة مواد مخدرة، وم. ع- 37 عامًا- عاطل، يقيمان بذات الناحية"، في المواد المُخدرة، ويتخذان من دائرة المركز، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما سلاح آلي وعدد من الطلقات النارية، وكمية من مُخدر الشابو تزن حوالي 500 جرام، وهاتفي محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المُخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

سوهاج جرجا جنوب النيابة الشابو

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