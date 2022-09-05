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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على خصوصية العلاقات المصرية السعودية الإستراتيجية

صدى البلد

  أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم /الاثنين/ تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على خصوصية العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية خاصة في ظل التحديات المختلفة التي تواجهها.

ففي صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة اليوم وتحت عنوان "السيسي لفيصل بن فرحان: العلاقات المصرية - السعودية ركيزة لاستقرار المنطقة العربية"، أوضحت الصحيفة أن السيسي، أكد على الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية - السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وفي صحيفة "الجريدة" وتحت عنوان "السيسي: العلاقة مع السعودية ركيزة للاستقرار في ضوء التحديات"، أشارت الصحيفة إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله أمس تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي صحيفة "النهار" الكويتية وتحت عنوان "السيسي: العلاقة مع السعودية ركيزة للاستقرار في ضوء التحديات"، أبرزت الصحيفة تأكيد الرئيس السيسي على خصوصية العلاقة الإستراتيجية مع السعودية وتأكيد وزير خارجية المملكة خلال لقائه مع الرئيس أمس على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الصعد، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

 

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