الصين تدعم السعودية لاستضافة معرض «إكسبو 2030» في الرياض

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض.



جاء ذلك رسالة خطية تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من الرئيس الصيني، حيث تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال لقائه اليوم الاثنين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينج.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، تتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

