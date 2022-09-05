إلغاء إجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد.. التعليم تنفي

إلغاء اجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد ، خبرا تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية بشكل أثار الجدل .

وعن إلغاء إجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا نفت خلاله هذا الخبر تماما

وقالت وزارة التربية والتعليم أن كل ما يتم تداوله حول إلغاء اجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد 2022/2023، لا أساس له من الصحة

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مسألة إلغاء اجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد من عدمه عبارة عن قرار متروك للسادة المحافظين.

وأخيرا قالت وزارة التربية والتعليم : نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

كما أدلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بتصريحات جديدة بشأن قرار تنظيم يوم رياضي في المدارس أسبوعيا خلال العام الدراسي الجديد ، لنفي الشائعات المثارة بشأة آلية تطبيق القرار

وقال وزير التربية والتعليم ان قرار تنظيم يوم رياضي في المدارس أسبوعيا خلال العام الدراسي الجديد، يستهدف تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنشر الثقافة الرياضية في المجتمع.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن قرار تنظيم يوم رياضي في المدارس أسبوعيا خلال العام الدراسي الجديد؛ لا يعني إلغاء حصص التربية الرياضية وحصص الأنشطة، ولا يعني تخفيف عدد أيام الدراسة في الأسبوع.