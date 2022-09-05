رئيس حزب الجيل : مصر لم تنس الأهل في السودان ومعاناتهم من السيول

أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتسيير جسر برى من مواد غذائية وأدوية ، ومساعدات إنسانية وطبية للأشقاء في السودان بإجمالى 90 شاحنة نقل ، ليكون إغاثة لاهلنا وعونا لهم فى مواجهة تداعيات أزمة السيول التي أجتاحت مؤخراً عدد من المناطق السودانية.

وأكد أن هذا الجسر البري الذي أمر بتسييره الرئيس السيسي، تأكيد للعلاقة الأزلية بين مصر والسودان، كما يوضح دور مصر السباق في مساعدة أشقائها من الدول العربي في شتى الظروف والأزمات.

وأضاف «ناجى الشهابي» في تصريحه اليوم أنَّه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر «حكومة وشعباً» عقب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، إلا أن مصر الدولة القائد لمحيطها العربى لم تنس الأهل في السودان ومعاناتهم الشديدة بسبب تداعيات أزمة السيول وقررت تقديم كل سبل الدعم الممكنة من خلال ذلك الجسر البرى الذى أمر به الرئيس السيسى ..

وأكّد أنَّ هذا الجسر البرى رسالة مهمة لكل الدول العربية بأنه مهما كانت ظروفك الاقتصادية يجب عليك المبادرة إلى مدّ يد العون للدول الشقيقة، مشيرًا إلى أنَّ هذا التوجيه يؤكّد العلاقة التاريخية بين مصر والسودان وإيمان القاهرة أن الأمن القومى السودانى جزء من الأمن القومي المصرى وكلاهما جزء من الأمن القومى العربى وأنَّ العلاقة بين الأمن القومي المصري والسوداني علاقة تكاملية.

ونوه رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أنَّ مساعدة المصريين لبعضهم البعض فى أوقات الأزمات والمحن هي «عرف مصري أصيل» متجذر فى الشخصية المصرية فى الريف والحضر ،التى تقف مع الجيران والاقارب فى أوقات الأزمات والمحن وتقديم كل أوجه العون والإغاثة لهم لذلك ليس غريبا ما وجه به الرئيس السيسى من تسيير جسر برى لمساعدة أهلنا فى السودان بالرغم من الأزمة الاقتصادية الشديدة التى تعيش فيها مصر والمصريين.

وأكد ناجى الشهابى أن ما عرف عن المصريين من شهامة ومساعدة المحتاجين أصبح عرفا وعنوانا الدولة المصرية التى عرف عنها على مر التاريخ أنَّها سباقة في مدّ يد العون والمبادرة إلى مساعدة الآخرين لا سيما الدول العربية والإفريقية والإسلامية.