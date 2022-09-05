صدمة.. نادر السيد يكشف موقف نجله من العودة إلى الزمالك

تحدث نادر السيد حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، والمدير الفني الحالي لنادي طامية، عن اختيار نجله أحمد نادر السيد للانضمام إلى منتخب مصر الأولمبي، واحتياجات الفريق الأبيض لضم حراس مرمى جدد.

وقال السيد في تصريحات ببرنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين" عبر إذاعة “القاهرة الكبرى 102 FM": "سعيد بانضمام احمد ابني للمنتخب الاولمبي، خاصة وأنه حارس جيد، ويستحق الانضمام للمنتخب كما أن فريق بلاده أولوية في مشواره".

وأضاف: "أحمد نادر السيد محظوظ بوجود عصام الحضري مدربًا لحراس المنتخب الاولمبي والذي سيضيف له بالتأكيد".

وأردف: "أما عن انتقاله للزمالك حال طلب ضمه: احمد لا يحتاج تفاوض من الزمالك، القلعة البيضاء بيته ولكن اعتقد من الناحية التعاقدية لا يمكن أن يحدث، لأن التفاوض سيكون مع النادي البرتغالي المعار إليه الحارس، كما انه لم يتم التفاوض بين الناديين لذا لا يوجد جديد في الأمر".

وتابع: "ليس من مصلحة الزمالك وجود ٣ أو ٤ حراس، من الطبيعي ان يتواجد حارس أول وحارس ثاني ومن ثم حارس ثالث يكتسب خبرات، وجود ٣ حراس صف أول في الزمالك تسبب في أزمات".

حراس مرمى الأهلي

واستكمل: "ما يحدث في الأهلي هو الأنسب بوجود محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير الذي يكتسب خبرات، إذا كنت تضم الحارس رقم واحد فلا تتعاقد مع حارس أخر رقم واحد أيضًا".

واستطرد: "الحراس المنضمين للمنتخب هم الأنسب، وسعيد بعودة أحمد الشناوي للمنتخب، وسيتنافس بشكل قوي مع محمد الشناوي".

وواصل: بدأت مشواري كمدير فني ونجحت جدًا الموسم الماضي ولدينا طموح جديد في الموسم المقبل، فصعب جدًا تلبية طلب التدريب لحراس المرمى إذا طُلب مني الأمر، أتمنى الاضافة للتدريب في مصر، وأرفض تصنيف المدربين بين مهاجمين ومدافعين وحراس، كما أن التدريب موهبة منفصلة عن موهبة اللاعب ثم صفات شخصية".

واختتم: "كارلوس كيروش الأنسب لتدريب الأهلي، لأنه إداري ناجح من نوعية اليكس فيرجسون وهو النوع الذي يحتاجه النادي الأهلي ليمسك بكل الخيوط ويتحكم بها".