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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جلسة لـ فيريرا مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

فيريرا
فيريرا

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تديب اليوم الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الهلال السعودي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ووجه المدير الفني رسائل مهمة للاعبين خلال الجلسة لتحفيزهم على تحقيق الفوز في اللقاء المقبل أمام الهلال السعودي.

وأكد جوسفالدو فيريرا للاعبين على ثقته التامه في قدراتهم جميعا لتحقيق الهدف المتفق عليه منذ بداية الموسم وهو مواصلة الانتصارات لحصد البطولات.

وطالب المدير الفني  لاعبيه خلال الجلسة بالتركيز الشديد والاستعداد بجدية للفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء الهلال السعودي، المقرر له يوم الجمعة المقبل في كأس سوبر لوسيل بقطر.

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