بإشراف فيريرا.. لاعبو الزمالك يخوضون فقرة فنية وخططية في مران اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية وخططية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الهلال السعودي يوم الجمعة المقبل.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خلال هذه الفقرة على التمرير السريع ونقل الكرة بين خطوط الملعب بالشكل السريع، بجانب التدريب على بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الهلال السعودي.

وقاد هذه الفقرة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربون المساعدون، وقاموا بنقل التعليمات الفنية للاعبين وتصحيح بعض الأمور، تحت إشراف البرتغالي فيريرا.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء الهلال السعودي، المقرر له يوم الجمعة المقبل في كأس سوبر لوسيل بقطر.