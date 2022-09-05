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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في أسعار النفط بعد قرار أوبك+ خفض الإنتاج

أسعار النفط
أسعار النفط

قفزت أسعار النفط حوالي 4% خلال التعاملات، اليوم الإثنين، بعد قرار ”أوبك+“ خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، الشهر المقبل.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم شهر نوفمبر المقبل، 3.53 دولار إلى 96.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.30 دولار إلى 90.20 دولار للبرميل. والأسواق الأمريكية مغلقة اليوم في عطلة عامة

وفي وقت سابق اليوم، وافقت ”أوبك+“ على خفض رمزي لإمدادات النفط في أكتوبر، سعيا لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، ودعم الأسعار التي تراجعت بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

وقال المندوبون، إن المجموعة ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، الشهر المقبل؛ لتعيد الإمدادات إلى مستويات أغسطس.

روسيا تعلق علي قرار أوبك+ خفض انتاج النفط

أوبك+ تقرر خفض الإنتاج 100 ألف برميل يوميا في أكتوبر

وكانت وسائل إعلام قد كشفت أن اللجنة الفنية المشتركة في ”أوبك+“ أوصت بخفض أهداف إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا، في أكتوبر.

روسيا تعلق علي قرار أوبك

وفي وقت سابق اليوم، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط في أكتوبر بمقدار 100 ألف برميل يوميا مرتبط بالوضع الحالي في السوق، حسب تقديرات اللجنة الفنية.

وفي تصريحات لقناة "روسيا 24" ، قال نوفاك: "تقرر خفض حصص الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا لشهر أكتوبر. اسمحوا لي أن أذكركم أنه تم اتخاذ قرار بزيادة 100 ألف برميل لشهر سبتمبر. التقييم، استمع إلى تقرير اللجنة الفنية لأوبك +".

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