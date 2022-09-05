سيلمان عيد: جبت 67% فى الثانوية العامة وكنت عاوز أدخل هندسة |نوستالجيا

لكل منّا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

وفى هذا التقرير نرصد ذكريات الفنان سيلمان عيد مع الدراسة والثانوية العامة.

الفنان سيلمان عيد

سيلمان عيد كنت عاوز اخش هندسة ودخلت تجارة

واسترجع الفنان سيلمان عيد، ذكرياته فى مرحلة الطفولة والمدرسة، وحكى الفنان سيلمان عيد في تصريح سابق له، أنه أن أثناء فترة الثانوية العامة كان يحلم أن يحقق اكبر مجموع حتي يتمكن من الالتحاق بكلية الهندسة وأنه كان يريد ان يتخصص فى هندسة الميكانيكا أو العمارة، وانه كان يذاكر بجهد كبير ولكن مادة واحدة فقط وهي مادة الرياضة وتنسي واهمل مذاكرة جميع المواد الأخري .

سيلمان عيد جبت 67% في الثانوية العامة

وتابع أن نتيجة تلك المذاكرة فقد استطاع أن يحصل على الدرجة النهائية في الرياضة ولكن لم يستطيع تحقيق الشئ نفسة فى باقى المواد وحصل على درجة متوسطة، وعندما تحصل على النتيجة كانت صدمة كبير فقد وجد انه قد حصل على 67% في الثانوية العامة وأن حلم دخول الهندسة قد ذهب بعيد عنه.

سيلمان عيد جبت 67% في الثانوية العامة

ويكمل سيلمان أن مجموعه فى اثناء تلك الفترة لم يكن سئ فقال “أن هذا المجموع في عام 1980 كان جيدا، خاصة وأن الثانوية العامة وقتها كانت أصعب بكثير من الوقت الحالي”.

سيلمان عيد عملت 27 مسرحية فى الجامعة

واتابع أن ارتضي بالنتيجة وإلتحق بكلية التجارة لتنفتح عيونه على مسرح الجامعة الذى وجد فيه شغفة وحبة فتعلق بيه وحبة وانه اثناء فترة الجامعة كان قد بدأ التمثيل في مسرح الجامعة واستطاع فى أن يشارك فى 27 مسرحية في 4 سنين، وانه وجد أن المسرج والتمثيل هو مستقبلة الحقيقي.

سيلمان عيد فى الجامعة

وكان قد حكي الفنان المصري سيلمان عيد في لقاء تلفزيوني سابق لها على شاشة فضائية « ON» من خلال برنامج «سهرانين» مع الفنان امير كرارة، أن فترة المدرسة شهد اول حب فى حياته جعله يقوم بكتابة شعر يتغزل فى محببوته فيقول “أول بنت اعجبت بيها كانت في أولى اعدادي، وعرفت بعدين أنها أخت صاحبي، وكتبتلها شعر يعبر عن استحالة الوصول اليها”.

سيلمان عيد كنت بهرب من المدرسة علشان خاطر بحب بنت

كشف الفنان سليمان عيد عن قصة حبه الأولى اثتاء البرنامج قائلا: " كنت لسه في أولى إعدادي وحبيت بنت في خمسة ابتدائي البنت كانت حلوة وكنت بستناها كل يوم وهي راجعة من المدرسة..كنت بهرب من المدرسة عشانها".

سيلمان عيد و المدرسة

سيلمان عيد قولت لإبوية عاوز اتجوز وأنا في أولى إعدادي

ويكمل:" كتبتلها بحبك في جواب بس كتبتها غلط واتريقت عليا"، متابعا: " روحت قولت لوالدي أن عايز أتجوزها وأنا في أولى إعدادي"، واسترسل:" لما والدي رفض أني أتزوجها كتبت ليها قصيدة حزينة".