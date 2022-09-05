فاجعة تهز العراق.. انهيار شقيقة مروة القيسي بعد قفز الراقصة من الدور11|شاهد

تصدر خبر وفاة الراقصة والتيك توكر العراقية مروة القيسي ، وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما قامت بالقفز من الدور الـ 11 لتسقط جثة هامدة .

وانتشر مساء اليوم خبر وفاة مروة القيسي التيك توكر العراقية، بعدما أسقطت نفسها من أعلى مبنى في مجمع القرية اللبنانية السكني في أربيل وتوفيت على الفور.

مروة القيسي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ ملاك القيسي شقيقة مروة القيسي ، وذلك بعد وقت قصير من وفاة شقيقتها بعد سقوطها من الدور الـ 11، حيث ظهرت منهارة في مقطع فيديو مصور وهي تنعى بألم وبكاء صارخ "التيك توكر" مروة القيسي، داعية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تركها وشأنها دون سؤالها عن أي شيء".

ملاك القيسي في حالة هيستيرية بعد "انتحار" شقيقتها مروة المعروفة على مواقع التواصل#شفق_نيوز pic.twitter.com/b4Sty2B730 — شفق نيوز - shafaq news (@NewsShafaaq) September 5, 2022

سبب انتحار مروة القيسي

ما زال السبب الرئيسي وراء انتحار مروة غير معروف، فلم يتم تناقل الأسباب إلى الآن على الرغم من ظهور الكثير من الإشاعات حول الأسباب المحتملة، لكن لم يصرح أي أحد من أهلها أو معارفها كما تم التشكيك في كونها قد ماتت قتلًا وليس انتحارًا، وما زال الأمر قيد التحقيق، لكن انتحارها هو ما تم تجاوله عبر وسائل الإعلام.

من هي مروة القيسي؟

مروة القيسي هي ناشطة عبر تطبيق تيك توك عراقية الجنسية من مواليد دولة العراق وتحديدا مدينة أربيل حيث تقيم هناك، كما عرفت إلى جانب كونها تيكتوكر بكونها مودل وراقصة، وقد شكل خبر انتحارها صدمةً في الشارع العراقي وخاصةً من قبل متابعيها ومعارفها عبر تيك توك، ومن الجدير بالذكر بأن مروة هي أخت الناشطة العراقية الأخرى ملاك القيسي.