تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

نشر مؤدى المهرجانات عمر كمال مقطع فيديو تشويقى من أغنيته الجديدة التى تحمل اسم “خلينا سهرانين” ليعلن عن موعد طرحها.

وعلق عمر كمال: “يوم الخميس الساعة ٥ خلينا سهرانين” وتجاهل التعليق على ندى الكاملىالتى صرحت بحبها له كمطرب ومؤدى للمهرجانات.

اعترفت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بحبها للفنان عمر كمال ، حيث أبدت إعجابها بصوته عن حمو بيكا .

لتثير بذلك ندى كامل التساؤلات مرة أخرى حول ارتباطها بالفنان عمر كمال بعد أخبار كثيرة تم تداولها خلال الفترة الماضية .

ندى الكامل: عمر كمال المفضل لدي

وأجابت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - على تساؤلات متابعيها من خلال جلسة أسئلة عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام.

ووجه أحد متابعين سؤالا لطليقة أحمد الفيشاوي حول مطربها الشعبي المفضل (عمر كمال أم حمو بيكا) لتجيب بأنها تحب «عمر كمال».

طليقة الفيشاوي وعلم المثلية الجنسية

نشرت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - صورة لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، وهي على شاطئ البحر، أخفت فيها جزءا كبيرا من الصورة مستعينة بشعار قوس قزح وقلب كبير.

صورة ندى الكامل طليقة الفيشاوي أثارت جدلا بين متابعيها على “إنستجرام”، بسبب استعانتها بشعار المثلية الجنسية.

طليقة أحمد الفيشاوي وعمر كمال

وأثار الفنان عمر كمال، حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بعد أنباء خطبته من ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بعدما نشر الأول صورة لحبيبته وهو يخفي وجهها.

وتساءل بعض من نشطاء السوشيال ميديا، حول إن كانت حبيبة أو خطيبة عمر كمال هي طليقة أحمد الفيشاوي حقًا، لا سيما بعد اقتراب الثنائي من بعضهما البعض خلال الفترة الأخيرة، وترددهما على عدد من الأماكن العامة خلال الفترة الأخيرة.

مين رضا البحراوي

وجه أحد المتابعين سؤالا للفنانة ندى الكامل وخيّرها بين رضا البحراوي وأحمد شيبة، فردت قائلة أعرف أغنية وحيدة للأخير أما التاني ده معرفش بيقول إيه.

صفات فتى أحلامها

وكشفت طليقة أحمد الفيشاوي، عن مواصفات فتى أحلامها، وقالت إن أكثر ما يجذبها في الرجل: «احترامه وهدوئه وذكائه ولا يكن متاح كثيرا».

وحول الأشياء التي تجعلها تتوقف عن حب من أمامها، قالت طليقة الفيشاوي: «الأحترام خط لو هديته معايا بمل وبمشي».