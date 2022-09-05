عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

عمر كمال وندى الكامل
عمر كمال وندى الكامل

نشر مؤدى المهرجانات عمر كمال مقطع فيديو تشويقى من أغنيته الجديدة التى تحمل اسم “خلينا سهرانين” ليعلن عن موعد طرحها. 

وعلق عمر كمال: “يوم الخميس الساعة ٥ خلينا سهرانين” وتجاهل التعليق على ندى الكاملىالتى صرحت بحبها له كمطرب ومؤدى للمهرجانات. 

اعترفت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بحبها للفنان عمر كمال ، حيث أبدت إعجابها بصوته عن حمو بيكا .

لتثير بذلك ندى كامل التساؤلات مرة أخرى حول ارتباطها بالفنان عمر كمال بعد أخبار كثيرة تم تداولها خلال الفترة الماضية .

ندى الكامل: عمر كمال المفضل لدي

وأجابت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - على تساؤلات متابعيها من خلال جلسة أسئلة عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام.

ووجه أحد متابعين سؤالا لطليقة أحمد الفيشاوي حول مطربها الشعبي المفضل (عمر كمال أم حمو بيكا) لتجيب بأنها تحب «عمر كمال».

طليقة الفيشاوي وعلم المثلية الجنسية

نشرت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - صورة لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، وهي على شاطئ البحر، أخفت فيها جزءا كبيرا من الصورة مستعينة بشعار قوس قزح وقلب كبير.

صورة ندى الكامل طليقة الفيشاوي أثارت جدلا بين متابعيها على “إنستجرام”، بسبب استعانتها بشعار المثلية الجنسية.

اسكت مش ناقصاك.. ندى الكامل تفتح النار على مظهر شاهين.. اعرف التفاصيل

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

طليقة أحمد الفيشاوي وعمر كمال 

وأثار الفنان عمر كمال، حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بعد أنباء خطبته من ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بعدما نشر الأول صورة لحبيبته وهو يخفي وجهها.

وتساءل بعض من نشطاء السوشيال ميديا، حول إن كانت حبيبة أو خطيبة عمر كمال هي طليقة أحمد الفيشاوي حقًا، لا سيما بعد اقتراب الثنائي من بعضهما البعض خلال الفترة الأخيرة، وترددهما على عدد من الأماكن العامة خلال الفترة الأخيرة.

مين رضا البحراوي

وجه أحد المتابعين سؤالا للفنانة ندى الكامل وخيّرها بين رضا البحراوي وأحمد شيبة، فردت قائلة أعرف أغنية وحيدة للأخير أما التاني ده معرفش بيقول إيه.

صفات فتى أحلامها

وكشفت طليقة أحمد الفيشاوي، عن مواصفات فتى أحلامها، وقالت إن أكثر ما يجذبها في الرجل: «احترامه وهدوئه وذكائه ولا يكن متاح كثيرا».

وحول الأشياء التي تجعلها تتوقف عن حب من أمامها، قالت طليقة الفيشاوي: «الأحترام خط لو هديته معايا بمل وبمشي». 

عمر كمال مؤدي المهرجانات عمر كمال “خلينا سهرانين” اعمال عمر كمال Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

الأهلي يقطع إعارة لاعب جديد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

حرام.. مايا دياب تعلق بقوة على خناقات الفنانين

ابنة رجاء الجدوى تحيى ذكرى ميلاد والدتها وفؤاد المهندس

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

وائل عوض يروى تفاصيل حصوله على جائزة الإبداع بمهرجان الدار البيضاء

بطولة ريم مصطفى.. طرح بوسترات مسلسل طير بينا يا قلبى

العرض فى نهاية سبتمبر.. تيم حسن يكشف عن برومو فيلم الهيبة

من إخراج عمرو عرفة.. نادر صلاح الدين يكشف تفاصيل مسلسل يسرا الجديد

ترشيحاتنا

برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 : قلل الشوبينج

معادية لروسيا وتتوعد المهاجرين.. تخوف من سياسات ليز تراس المستقبلية|كيف ترى العرب؟

بوادر انقسام.. دول أوروبا غير راضية عن عمل المفوضية وقلقة بسبب أزمة الطاقة

مؤمن زكريا عن احتفال محمد صلاح وليفربول: كلوب قالي ارقص مع اللاعبين

حكم الاتجار في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانون.. دار الإفتاء تجيب

مفاجأة حول سفر صفقتي الأهلي والزمالك إلى أوغندا .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة على إنستجرام

مكشوف البطن وقصير.. ناهد السباعي بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

أضرار كارثية .. لا تتناول هذه الأدوية مع المسكنات

بفستان قصير.. دنيا عبد العزيز بإطلالة جذابة على إنستجرام

فيديو

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ