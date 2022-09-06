محافظ الأقصر يبحث موقف الأحوزة العمرانية المعتمدة والتجمعات السكنية

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً بحث خلاله موقف الأحوزة العمرانية المعتمدة والتجمعات السكنية الخاصة بالمدن والقرى وتوابعها، وذلك بالإضافة إلى البيان الصادر من وزارة التنمية المحلية.

وأشاد محافظ الأقصر، بالدور الفعال للهيئة العامة للتخطيط العمراني، كما وجه باتخاذ ما يلزم من اجراءات لإنجاز الأعمال طبقاً للجداول الزمنية الموضوعة.



حضر اللقاء كل من المهندس السيد بدوي، مدير المركز الإقليمي، والدكتور الاستشاري محمد العراقي، استشاري المحافظة للتخطيط العمراني، والمهندس عبد المسيح نبيل، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ومهندسي الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

يأتى ذلك في ضوء الجهود المبذولة والتنسيق بين إدارة التخطيط العمراني والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ممثلاً عنها المركز الإقليمي للتخطيط وتنمية جنوب الصعيد لإعداد خريطة عمرانية حديثة لمحافظة الأقصر.