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رئيس التحرير
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هلاوس سمعية وبصرية.. أعراض مرض الذهان المصاب به قاتل فتاة الزقازيق

صدى البلد

استدعت محكمة جنايات الزقازيق استشاريا نفسيا ومديرا طبيا بمستشفى العزايم لسماع أقواله في التشخيص الطبي لحالة إسلام فتحي قاتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق.

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وأكد الاستشاري النفسي أن قاتل سلمى يعاني من مرض الذهان الحاد، وهو أحد الأمراض النفسية التي ينتج عن اضطرابات عقلية تصيب المريض.

وكشف المدير الطبي بمستشفى العزايم أن مريض الذهان - في حالة احتداده - من الممكن أن يؤذي نفسه أو غيره، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الوقوف على تفاصيل حالة قاتل سلمى فتاة الزقازيق لأنه ليس الطبيب المعالج له، وأن طبيبه المعالج قد توفى في مارس 2022.

يعتبر مرض الذهان أحد أعراض الإصابة بأحد الاضطرابات العقلية، وعادة يعاني المصاب بالذهان بالهلاوس السمعية والبصرية، وينتج عنه تحدث المريض مع شخص غير موجود بالحقيقة، كما أنه يكون لديه انسحاب اجتماعي ويبتعد عن الآخرين، ويصيب بشكل أكبر الأشخاص ما بين 16 و30 عاما، كما أنه يظهر لدى الذكور بنسبة أكبر من الإناث.

أما عن  أعراض مرض الذهان، فهى تتمثل في صعوبة في التركيز، وعدم التواصل مع الآخرين والابتعاد عنهم، والنوم لفترات طويلة أثناء اليوم، والإصابة بالاكتئاب، والقلق والتوتر الدائمين، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم وجود تعابير للوجه في المواقف المختلفة، والإصابة بالأوهام عن طريق عدم التفكير بطريقة غير طبيعية، مثل أن يتخيل أنه لديه قوة خارقة وما إلى ذلك، والهلوسة السمعية والبصرية، إذ إنه من الممكن أن يتكلم مع شخص غير موجود.

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هلاوس سمعية وبصرية.. أعراض مرض الذهان المصاب به قاتل فتاة الزقازيق

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