انتقال حر.. الاتحاد السكندري وسموحة يتصارعان على ضم مهاجم الزمالك

الاتحاد السكندري يكثف مفاوضاته لضم عمر السعيد

كشف مصدر مقرب من عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن وجود مفاوضات مكثفة من قبل مسؤولي نادي الاتحاد السكندري لضم المهاجم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الهجوم.



جدير بالذكر أن الزمالك قرر عدم تجديد عقد عمر السعيد بعد انتهاء عقد اللاعب مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم المنقضي.



وأشار المصدر أن نادي سموحة أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات عمر السعيد في الفترة الحالية،

وشدد على أن الاتحاد السكندري أكثر جدية في مفاوضاته لضم المهاجم في الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل كشف مصدر مقرب من محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي عن توقيع الحارس على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة جمعته بمسؤولي النادي في حضور محمد شيحة وكيل اللاعبين.

وأكد المصدر أن اللاعب اتفق مع مسؤولي الزمالك على الانتقال للفريق الأبيض لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل.



وشدد المصدر على أن الزمالك سيبدأ التفاوض مع إدارة النادي البترولي خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم انتقاله بصورة رسمية للفريق الأبيض.



وأوضح أن الحارس يتمسك بالانتقال للزمالك بعد تعذر انتقاله لنادي ويجان الإنجليزي في الفترة الأخيرة.

وعلق مصدر مقرب من محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على حقيقة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة بشأن انتقال اللاعب لفريق فيوتشر بداية من الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وأوضح المصدر أنه لا أساس من الصحة لما تردد حول اتفاق اللاعب على الانتقال لفيوتشر في الموسم الجديد، مشددا على أنه لم يتحدث معه أي مسؤول من نادي فيوتشر في الفترة الأخيرة لطلب ضمه.

واكد المصدر أن محمود علاء ينوي الاجتماع مع مسؤولي الزمالك عقب مباراة الهلال السعودي المقبلة في كأس سوبر لوسيل من أجل تحديد مصيره بالاستمرار مع الفريق من عدمه.

ويرغب اللاعب في المشاركة في المباريات بصورة أساسية من أجل العودة لصفوف المنتخب الأول في الفترة المقبلة.

واتفق مسؤولو نادي الزمالك على تجديد إعارة محمد عبد السلام مدافع الفريق في الموسم الجديد، بعد عودته عقب انتهاء إعارته للاتحادالسكندري.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق أن الزمالك يرفض عودة اللاعب في ظل عدم الحاجة لخدماته وتم الاستقرار على إعارته أو الاستفادة منه في صفقة تبادلية.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تعديل موعد سفر بعثة الأبيض إلى قطر استعدادا لمواجهة الهلال السعودي المقرر لها يوم 9 سبتمبر الجاري في كأس سوبر "لوسيل".

واستقر الجهاز الفني على السفر إلى قطر غدا الأربعاء بعدما كان مقررا سفر بعثة الزمالك اليوم الثلاثاء استعدادا لخوض المباراة.