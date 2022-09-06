لم يرغب أحد في العمل معه.. قصة غياب وعودة برندان فريزر بـ فينيسيا

سنوات طويلة من الاختفاء قطعها مؤخرا احتفاءا كبيرا بالممثل برندان فريزر عقب عرض فيلمه الجديد The Whale ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

انتشرت صور وفيديوهات بكاء برندان فريزر الذي ظهر بزيادة وزن كبيرة على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا، أثناء احتفاء الجمهور به ووقوفهم لدة 6 دقائق يصفقون له عقب عرض فيلمه الذي نال إشادات عديدة.

Brendan Fraser is back — and he sobbed during the #Venezia79 six-minute standing ovation for #TheWhale. pic.twitter.com/y4l10ZFWQa — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022

عودة برندان فريزر

يعد فيلم The Whale بمثابة عودة وإحياء لمسيرة برندان فريزر التي شهدت محطات ناجحة عديدة في الألفينات والتسعينيات، قاطعتها شائعات إصابته بالاكتئاب وتعرضه لاعتداء جنسي ودخوله إلى المستشفى بعد تعرضه لمشكلات صحية.

حينما تبحث عن اسم برندان فريزر الذي يبلغ من العمر 53 عاما، تجد صورته على فيديو بعنوان "لم يرغب أحد في العمل معه" ما يعطي انطباعا خاطئا عن تحول مسار حياته إلى الأسوأ.

انحنى برندان فريزر أمام الجمهور الذي وقف لتحيته دقائق طويلة في مهرجان فينيسيا، وشرع في البكاء ردا على الموقف العاطفي بعد سنوات من تواجده خارج دائرة الضوء بسبب مزاعم تعرضه لاعتداء جنسي.

لم يصدق أحد رواية برندان فريزر السابقة بشأن تعرضه للاعتداء الجنسي من قبل رئيس جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود عام 2018، ما تسبب في غيابه واختفائه عن الأضواء.

ظهر برندان فريزر في مهرجان فينيسيا وقد بدت عليه زيادة وزن كبيرة، وهو ما يتوافق مع الشخصية التي يقدمها في فيلمه الجديد The Whale، وتدور أحداثه حول مدرس يعاني من السمنة المفرطة ويحاول إعادة التواصل مع ابنته والخروج من عزلته.

برندان فريزر قديما وحديثا

أشاد العديد من النجوم بعودة نجم التسعينيات مرة أخرى إلى الشاشة والأضواء، وعلى رأسهم صديقه دواين جونسون الذي رحب بعودته ووصفه بأنه شقيقه الناجح الذي دعمه وشجعه على بداية مسيرة الروك في هوليوود.

وعلق محبو برندان فريزر على بكائه عقب تلقيه المديح من قبل جمهور فينيسيا تعليقات مثيرة حول عدم شعوره بأنه ممثل ناجح ومحبوب منذ بداية مسيرته الفنية.

أزمات برندان فريزر

في عام 2018 انضم برندان فريزر إلى حركة #MeToo وتقدم بمزاعم اعتداء جنسي عليه من قبل رئيس سابق لجمعية الصحافة الأجنبية، وفي مقابلة على مجلة جي كيو قال إن فيليب بيرك اعتدى عليه في صيف 2003 ولمس مناطق حساسة في جسده.

ووصف شعوره آنذاك بأنه عاد إلى منزله مثل طفل صغير بحاجة إلى البكاء، وأخبر زوجته بما حدث، لكنه كان يخشي الحديث عن الأمر إلى الإعلام أو التعامل معه.

برندان فريزر

كان فريزر نجما رئيسيا في يوم من الأيام، وقدم العديد من الأعمال الناجحة التي كان أبرزها the Jungle وسلسلة The Mummy ولكن مسيرته تراجعت فجأة على مستوى التليفزيون والسينما.

مر فريزر بالعديد من الأزمات مؤخرا منها عمليات جراحية ومروره بأزمة طلاق زوجته، وخسارة أمواله في أعمال فنية، ولكن الحدث الأبرز كان وضعه في القائمة السوداء بسبب صراحته حول حادث التحرش الجنسي.