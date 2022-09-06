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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف عامر يبكي على الهواء: أبويا كان بيخاف عليا

محدش هيكلمني يطمن عليا بعد الهوا.. تأثر شريف عامر في أول ظهور بعد وفاة والده

الإعلامي شريف
الإعلامي شريف

قدم الإعلامي شريف عامر في أول ظهور على الهواء بعد وفاة والده، نصيحة للشباب، متأثرا بوفاة والده، قائلا : «مش هعرف أداري انفعال وتوتري في اليوم الأول بعد غيابي بسبب وفاة والدي».

وقال «شريف عامر» خلال برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» إن أول درس في بدايتي المهنية عندما كنت أتدرب أمام الكاميرا، المدرس قال لي : «لو أبوك او أمك ماتوا ولم تبلغنا يبقى تيجي الهواء.. والنهاردة انا على الهواء وهما مش موجودين».

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وأضاف «شريف عامر»: «فات 40 يوم على وفاة والدي ، وكنت متوقع هبدأ بمقدمة مختلفة، ولكن العمل لابد ان يستمر، ولكن اتمنى ان اقدم عمل جدا الفترة القادمة، متابعا : «ابويا كان انسان قلوق جدا وبيخاف عليا، وكان بيتصل بيا بعد انتهاء البرنامج مباشرة في كل مرة ليطمئن عليا، وكان يلومني إذا تأخرت عليه في الرد».

أبويا تاني  مش هيكلمني يطمن عليا بعد الهواء

وأكمل «شريف عامر»:  «مش حابب اتكلم في الموضوع ده او افتحه تاني واول مرة اعيش هذه التجربة ولكن لن تتم مكالمة أبويا تاني  مش هيكلمني يطمن عليا بعد الهواء.

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