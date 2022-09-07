رئيس الأرصاد الجوية السابق: التغير المناخي أثر على مصر بشكل كبير.. فيديو

أكد دكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، أن منتدى مصر للتعاون الدولي، إحدى الفعاليات التى تقوم بها مصر قبل مؤتمر المناخ، وذلك من أجل توحيد الرؤى والاتفاقات على ما سيحدث بمؤتمر المناخ القادم.

وقال أحمد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه من الممكن أن يتم إصدار قرارات قابلة للتطبيق تحمي الدول الأفريقية المتضررة من التغيرات المناخية، حتى نستطيع مواجهة التغيرات المناخية التى أثرت على القارة الأفريقية.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، أنه لا يمكن أن تتراجع أي دولة من دول العالم على الاهتمام بالتغيرات المناخية خاصة بعد الظواهر التي تحدث في العالم كله سواء جفاف الأنهار أو حرائق الغايات أو السيول والفيضانات، إضافة إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، التي ساهمت في التغير المناخي وارتفاع درجات حرارة الأرض.



لم تحدث من قبل

وأشار أحمد عبد العال إلى أن التغير المناخي أثر على مصر بشكل كبير، خاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة في الصيف بدرجات لم تحدث من قبل، وأثر على كميات الأمطار التي كانت تحدث بداية سبتمبر والتى وصلت لحد السيول بمناطق البحر الأحمر ولم تحدث حتى الآن.