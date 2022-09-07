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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هلا رشدي: حصلت على مجموع تجاوز 100% في الثانوية العامة | فيديو

هلا رشدي
هلا رشدي

كشفت الفنانة هلا رشدي وروت تجربتها اثناء دراستها للثانوية العامة أنها حصلت على مجموع تجاوز 100% ورغم ذلك التحقت بكلية تجارة إنجلش، قائلة : كنت بذاكر وبجتهد لاني متعودة أما أعمل اي حاجة أكون متميزة ولما جبت المجموع حصل حالة غضب في البيت لاني مش عاوزة أدخل طب اسنان  زي أبي وأمي وأختي الكبرى، مشيرة إلى أنها فضلت عدم الالتحاق بكلية طب الأسنان، قائلة : مكنتش حاسة أنها لايقة عليا لاني بحس نفسي شخصية "هلاسة".

وأضافت “رشدي” خلال حوارها التليفزيوني في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع علي قناة “أون اي” الفضائية، أنها قررت احتراف الغناء بعد مرحلة الهواية بعد إنجابها لطفلها “معز”، قائلة : كان فيه مسابقة في الأوبرا بإسم الصوت الذهبي ورحت المسابقة وجوزي وامي شجعوني وقالولي جربي ومن وقت مادخلت شعرت بحنين للمسرح ومن وقتها بدأت أعمل فيديوهات على الفيس بوك.

وحول أول أغنيه قامت بغنائها بمقابل مادي قالت : كانت حفلة لنقابة الاطباء بالاسماعيلية وتقاضيت اول أجر  وكان 1500  جنيه وأول أغنية علمت مع الناس إعلان "إبن مصر" وهو سبب شهرتي.

الثانوية العامة الفيس بوك طب اسنان الفنانة هلا رشدي هلا رشدي

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