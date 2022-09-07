نصف جملة.. محافظ الغربية عن أول سوق نموذجي يوفر السلع بأسعار مناسبة

كشف طارق رحمي محافظ الغربية، تفاصيل تدشين أول سوق نموذجي مركزى بمنطقة الدلتا وذلك داخل المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا بمحافظة الغربية.

وقال طارق رحمي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" السوق النموذجي يعتبر سوق نصف جملة، يوفر كافة احتياجات المواطن من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفواكهة".

وأضاف طارق رحمي :" وجود سوق نموذجي يضبط الأسواق ويخفض الأسعار ويوفر فرص عمل كثيرة"

وتابع طارق رحمي :" لدينا عدة افتتاحات في المنطقة اللوجيستية بطنطا، ومنها افتتاح مركز لبيع وخدمة السيارات ومركز للسيراميك والاداوت الصحية، كما تم افتتاح وصلة طريق بطول كيلو ونصف من الطرق الدولي طنطا كفر الشيخ وصولا للمنطقة اللوجيستية بالمحافظة ".