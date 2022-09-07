صورهم راحت في الحرب.. حفل زفاف بمصر لعروسين وبناتهما يثير الجدل.. صور

حفل زفاف، تظهر فيها العروس مرتدية فستانها الأبيض اللامع وممسكة في يديها ورود حمراء اللون، لون الحب، أما العريس يقف بجوارها مبتسما بينما يكسو الشيب رأسه.

حفل زفاف لعروسين مع بناتهم يثير الجدل

هذه الصور لـ حفل الزفاف، تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي على مدار الساعات الماضية، وأثارت الجدل بسبب ظهور الرجل بشعر أبيض، البعض رجح أنه الزوج وآخرون رجحوا أنه الأب.

ترجع هذه الصور إلى خبيرة التجميل السورية المقيمة في مصر "آلاء أبولبن" والتي أوضحت عبر حسابها أن جلسة التصوير والملابس كانت مفاجأة من زوجها وابنتيها احتفالا بمرور 16 عاما على زواجهما.

زوج يفاجأ زوجته بإعادة حفل الزفاف مع بناتهم

كشفت آلاء كواليس هذه المفاجأة لتي أعدها زوجها وبناتها، وعلى حد وصفها حجزتفي فندق لتنفيذ ماكياج لعروس ثم تفاجئت أن عائلتها حجزت بالفندق نفسه لتخرج منه من جديد كأنها عروس.

وقالت: "احلى مفاجئة حصلتلى فى حياتي ..مش متوقعة جوزى وبناتي يحضروا حاجة زى دى !! إنهم حاجزين ميعاد في اوتيل اعمل ميك اب لعروسة واطلع انا العروسة، ويعيدوا فرحي بعد 16 سنة جواز ومعايا بناتي في فرحي".

نشرت آلاء الصور لاحقا، وظهرت مرتدية الفستان الانيق من تصميم مصمم الازياء أحمد فايز، وقالت: “إحساس انه يعملك مفاجأة و معاكي بناتيك يلبسني عروسة بعد 16 سنة جواز خاصة ان ذكرياتنا كلها فى سوريا ..صورنا كلها راحت ..حب يعملى ذكريات جديدة شكرا انك بتفكر فيا وفي حياتنا”.