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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون التقيد بمكتب التنسيق.. فتح باب التقديم لبرامج جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية
جامعة المنوفية الأهلية

أعلنت جامعة المنوفية الأهلية، عن فتح باب التقدم المباشر (خارج مكتب التنسيق) لعدد محدود من المقاعد للالتحاق ببرنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة – كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وبرنامج تصميم وتشييد المدن الذكية – كلية الهندسة، وذلك بالعام الأكاديمي 2022 – 2023.

 يأتي ذلك في إطار الحد الأدنى المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة بواقع 62% لبرامج علوم الحاسب و68% لكلية الهندسة. 

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كما تم تعيين رابط إلكتروني للتقدم لهذه المقاعد بالجامعة الأهلية على الرابط التالي:
https://forms.gle/YgLe1gjgLgUxW4Jw8.

والرابط متاح خلال الفترة من اليوم، الأربعاء الموافق ٧ سبتمبر 2022، وحتى الساعة 12:00 ظهرا من يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، على أن تعلن نتائج القبول يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2022 ويتم إخطار المقبولين من خلال رسائل عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الواتساب.

ويمهل الطلاب 3 أيام كحد أقصى من تاريخ الإخطار للتسجيل بالكلية، وإنهاء جميع أوراق وإجراءات القيد وسداد مصروفات الفصل الدراسي الأول.

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