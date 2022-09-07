أحمد مرتضى: جماهير الزمالك سيكون لها مفعول السحر أمام الهلال في سوبر لوسيل

أكد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك و رئيس بعثة الفريق في قطر أنه يثق في قدرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مباراة الهلال السعودي المرتقبة في كأس سوبر لوسيل المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وقال رئيس البعثة :" لاعبو الزمالك دائما على قدر المسؤولية وقادرون على اسعاد الملايين من الجماهير الوفيه".

وتابع أحمد مرتضى قائلا:" أعلم جيدا أن المباراه صعبة لأننا سنواجه بطل آسيا فريق الهلال السعودي ولكننا دائما نكون عند حسن الظن فى المواقف الصعبة، والزمالك هو بطل الدوري والكأس".

وأضاف:" أثق أن الجماهير البيضاء في قطر سيكون لها مفعول السحر في تشجيع ومؤازرة اللاعبين خلال المباراة".

واختتم عضوٍ المجلس تصريحاته قائلا:" اشكر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي على دعم وتحفيز اللاعبين والجلسة التي عقدها معهم قبل السفر كانت ايجابيه جدا ومؤثرة ونتمنى أن نعود بكأس لوسيل".

ويخوض الزمالك مباراة الهلال السعودي بقائمة تضم كل من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه .