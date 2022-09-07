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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أكاديمية البحث العلمي ترشح فريق من الطلاب لتمثيل مصر في أولمبياد الألكسو بتونس

فريق من الطلاب لتمثيل
فريق من الطلاب لتمثيل مصر في أولمبياد الألكسو بتونس

رشحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فريق من الطلاب المصريين من محافظة الشرقية، وبنها، والقاهرة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاماً من الطلاب المتميزين من "جامعة الطفل" والمهتمين بمنهاجيات البحث العلمي لتمثيل مصر في أولمبياد الألكسو "لتعزيز قدرات الطفل العربي فى منهجيات البحث العلمى" والتي سيتم عقدها فى دولة تونس فى الفترة من 6-8 سبتمبر 2022، وفي ضوء التعاون والتنسيق بين الأكاديمية واللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو".

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ولقد تم اختيار الطلاب من بين 50 طالب مرشحين من مختلف الجامعات المشاركة فى برنامج جامعة الطفل وقد بلغ عددهم 44 جامعة حتي الآن ما بين الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية من مختلف المحافظات من الإسكندرية إلي جنوب الوادي، بالإضافة إلي ترشيح عدد 10 طلاب من الأزهر الشريف بعد إجراء اختبار مماثل للمسابقة الفعلية التي ستقام في تونس.

وتمت هذه الاختبارات فى مقر أكاديمية البحث العلمي في يونيو الماضي لتأهيل الطلاب بعد أن خضعوا لبرنامج مكثف للطلاب الفائزين من قِبل أساتذة الجامعة المختصين في مجال منهاجيات البحث العلمي من خلال مجموعة من ورش العمل ومحاضرات سواء في مقر الأكاديمية أو عبر تطبيق زووم. بالإضافة إلي ذلك فقد تم عقد ورش عمل للطلاب لتمنية المهارات الناعمة مثل مهارات اللقاء و presentation skills وكيفية العرض العلمي.


والجدير بالذكر أن الهدف من أولمبياد الألكسو الذي تنظمه منظمة الألكسو هو تعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي بالإضافة إلي تحفيز الأجيال الناشئة للعمل البحثي وتطوير قدرات النشء من مختلف الدول العربية في مجال البحث العلمي والإبتكار. وتأتي أهداف الأولمبياد تماشياً مع أهداف برنامج "جامعة الطفل" في تعزيز جميع أوجه الابتكار والإبداع في النشء ونشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كعضو في الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل.

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