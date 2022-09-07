تعليم المنوفية وهيئة الأبنية يناقشان الموقف التنفيذي لأعمال صيانة المدارس

عقدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية برئاسة الدكتورة أماني قرني مدير المديرية اجتماعا مشتركا مع هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية برئاسة المهندسة وفاء صبحي مدير عام فرع الهيئة بالمنوفية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التعليمية التي تشرف عليها الهيئة قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023.

تناول الاجتماع متابعة نهو أعمال الصيانة الشاملة بالمدارس قبل انطلاق العام الدراسي في أكتوبر المقبل وعدد المدارس المنتظر دخولها الخدمة التعليمية والتوقيت الزمني المقترح لافتتاحها .

كما تناول اللقاء مناقشة سبل تقليل الكثافة الطلابية ببعض المدارس واجراءات رفع كفاءة وصيانة دواوين الإدارات التعليمية