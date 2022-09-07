عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنوفية وهيئة الأبنية يناقشان الموقف التنفيذي لأعمال صيانة المدارس

اجتماع بين تعليم
اجتماع بين تعليم المنوفية وهيئة الأبنية التعليمية

 عقدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية  برئاسة الدكتورة أماني قرني مدير المديرية اجتماعا مشتركا مع هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية برئاسة  المهندسة وفاء صبحي مدير عام فرع الهيئة بالمنوفية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التعليمية التي تشرف عليها الهيئة قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023.

تناول الاجتماع متابعة نهو أعمال الصيانة الشاملة بالمدارس قبل انطلاق العام الدراسي في أكتوبر المقبل وعدد المدارس المنتظر دخولها الخدمة التعليمية والتوقيت الزمني المقترح لافتتاحها .

حسن الخاتمة.. رحيل شاب أثناء صلاة الفجر في المنوفية

محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين ويوجه بالتواصل الدائم والفعال معهم

كما تناول اللقاء  مناقشة سبل تقليل الكثافة الطلابية ببعض المدارس واجراءات رفع كفاءة وصيانة دواوين الإدارات  التعليمية

محافظ المنوفية مديرية التربية والتعليم المنوفية اخبار محافظة المنوفية العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عايزة راجل خام ومعايا فلوس بالملايين| ماذا تعمل ندى الكامل طليقة الفيشاوي

قفزة في سعر الدولار بمصر.. الورقة الخضراء تصعد أمام الجنيه بتعاملات اليوم

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

الغندور يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن المدرب الجديد

ترشيحاتنا

بطريقة ثلاثية.. الرئيس السيسى: مصر الدولة رقم واحد فى معالجة المياه

إلغاء معسكر الأهلي في هولندا بسبب التأشيرات.. حقيقة الأزمة بالكامل

السيسي: البيئة أحد محاور خطة التنمية المستدامة في مصر 2030

ألمانيا تتهم شابين بريطانيين بالتعدي عليها باليونان.. جريمة اغتصاب صادمة

رقم صادم.. درة بحقيبة ثمنها خيالي| اعرف السعر

مرتضىى منصور: الزمالك الأحق بجوائز كأس لوسيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. درة بإطلالة أنثوية جريئة| شاهد

لتجنب الحروق وسرطان الجلد.. نصائح ذهبية تحميك من أضرار أشعة الشمس

بإطلالة صيفية جريئة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث ظهور لها

بعد تصدرها التريند بسبب أصالة.. شاهد| أجرأ إطلالات مايا دياب

فيديو

هلاوس سمعية وبصرية.. أعراض مرض الذهان المصاب به قاتل فتاة الزقازيق

رئيس فرقة مزاهر: كثير من الفنانين حرصوا على حضور عرض الزار منهم نجم عالمي

هل يرضى محمد عطية لأخته بـ المساكنة.. رد صادم من الفنان| فيديوجراف

هتموت ومحدش هيمشي في جنازتك .. عفاف شعيب تهاجم مروجي شائعة وفاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

اﻟﻤﺰﻳﺪ