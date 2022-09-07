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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا: لجنة قطاع العلوم الأساسية تحقق أهداف رؤية مصر 2030

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

استقبل الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا اليوم، الأربعاء، وفد لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي السابق ومقرر اللجنة، بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم.

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وأكد الدكتور محمود ذكى على أهمية الدور الذى تقوم به لجنة القطاع في تطوير الجامعات المصرية من خلال مناقشة الآراء المقترحة لتطوير خطة كليات العلوم استعداداً للعام الدراسي الجديد واستعراض المخرجات البحثية، بما يخدم أهداف الخطة الوطنية  للتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه. 

وأشاد بدور كلية العلوم بجامعة طنطا في تحقيق طفرة في الأبحاث العلمية والنشر الدولي للارتقاء بمستوى الخريجين في النواحي النظرية والتطبيقية والبحثية وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل المحلى والدولي.

وأشار الدكتور كمال عكاشة إلى قدرة الباحثين بكليات العلوم بالجامعات المصرية على تحقيق نقلة نوعية تظهر مخرجاتها في نتائج قابلة للتطبيق في المحاور التنموية المستهدفة على المستوى الوطني. 

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ومن جانبه أعرب الدكتور عصام خميس عن سعادته بتواجده في ضيافة جامعة طنطا بمشاركة مجموعة من عمداء كليات العلوم الخبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، متمنياً أن يخرج الاجتماع بتوصيات هادفة لخدمة المنظومة التعليمية من أجل تحديث المسار الأكاديمي للطلاب بعد التخرج.

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