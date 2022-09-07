العزمية الصوفية .. أكثر الطرق اندماجا في المجتمع ولديها "أوراد" خاصة

أسس الشيخ محمد ماضي أبو العزائم عام 1353 هـ 1934 م الطريقة العزمية الصوفية في مصر، وشيخها الحالي هو محمد علاء الدين ماضي أبوالعزائم رئيس الاتحاد العالمي للصوفية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر، وصدر قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتعيينه شيخًا للطريقة في 19 ربيع الآخر 1415هـ الموافق 25 سبتمبر 1994م.

ولد مؤسس الطريقة العزمية محمد ماضي أبو العزائم في 27 رجب 1286هـ 2 نوفمبر 1869م بمدينة رشيد، ويرجع نسبه إلى أهل البيت فهو حسني من جهة الأم، حسيني من جهة الأب، اعتنى والده عبد الله المحجوب بتعليمه، فحفظ القرآن الكريم في بلدته محلة أبو علي، ثم دفعه إلى شيخ أزهري يدعى عبد الرحمن عبد الغفار لتعليمه، فدرس على يديه جوانب من الفقه المالكي والحديث والنحو.

مشيخة الطريقة العزمية، ينتسب لها الآلاف في مختلف محافظات الجمهورية، وعندما بلغ الإمام محمد أبوالعزائم السادسة عشر من عمره، قرر النزول من قريته بكفر الشيخ، للالتحاق بالأزهر، ليحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية، ثم يلتحق بمدرسة دار العلوم الخديوية، ويدرس الفقه على مذهب الإمام مالك، ثم يؤسس طريقته، ويجذب حوله الآلاف من محبيه.

أوراد الطريقة العزمية

الطريقة العزمية لها عدد من الأختام والأوردة الخاصة بهذه الطريقة دون غيرها، وهي أكثر الطرق الصوفية اندماجًا في المجتمع، كما أنها الطريقة الوحيدة التي لها نشاطات اجتماعية.في صلاة الفجر، يحين موعد أول ختم في اليوم، ويمتد لمدة نصف ساعة، ليعاد في الصباح مرة أخرى، ثم في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهو عبارة عن أدعية من آيات قرآنية مثل، قول الله عز وجل: "ربنا لاتزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب.." وغير ذلك من الأدعية القرآنية التي يحفظها منتسبو هذه الطريقة عن ظهر قلب.

هناك وردين صباحي ومسائي، يقال فيهم "استغفر الله العظيم أن الله غفور رحيم"، 100 مرة، و "ولا إله إلا الله له الملك وله الحمد.." 100 مرة، و "اللهم صلي على سيدنا محمد وآله وسلم صلاة تحل بها العقد.." 100 مرة أيضًا.

الحضرة

الحضرة في هذه الطريقة تكون يومي الأحد والأربعاء، وهي عبارة عن أدعية قرآنية وآيات قرآنية، ثم يبدأ الصلاة على النبي، وفي الختام يحين موعد تلاوة قصيدة خاصة بالطريقة يحفظها الجميع، وفي شهر رمضان لا شيي يميز الطريقة سوى تعليمات إمامها الأكبر ومؤسسها أبوالعزائم، بضرورة تلاوة جزء من القرآن الكريم يوميًا على الأقل.