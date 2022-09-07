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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض والأسود.. نادين نسيب نجيم تتألق من أحدث جلسة تصوير

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

تألقت الفنانة نادين نسيب نجيم في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

وظهرت نادين نسيب نجيم في صورة باللونين الأسود والأبيض، مرتدية بلوزة لامعة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها. 

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وأعلنت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم ارتباطها ولم تصرح بمعلومات عن حبيبها الجديد واكتفت بنشر صورة لهما وهما يمسكان بيد بعضهما، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت نجيم معلقة من خلال الصورة:"لا شيء يقال..فقط انتظروا".

وعلى جانب آخر، اجتمع النجوم قصي خولي ونادين نسيب نجيم ومعتصم النهار في الدراما الاجتماعية "خمسة ونص" الذي بدأ عرضه على MBC مصر 2 ، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.
وتدور فكرة المُسلسل حول مجموعة خطوط درامية مستمدّة من الواقع، تتقاطع لترسم أحداثاً شيّقة لا تخلو من المؤامرات تارةً والخيانة والغموض طوراً.

وتأتي الشارة الغنائية التي تقدمها شيرين عبد الوهاب لتضيف طابعاً خاصاً على المسلسل.

ويجمع مُسلسل "خمسة ونص" كل من نادين نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رفيق على أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، سينتيا صموئيل، رواد عليو، نعمت عساف، كارين سلامة، نيرمين شوقي وآخرين، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

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