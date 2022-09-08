بنتلي تكشف عن أفخم سياراتها فلاينج سبير سوبر سبيد | صور

ظهر الجيل الثالث من بنتلي فلاينج سبير لأول مرة في منتصف عام 2019 كطراز جديد لعام 2020، ومنذ ذلك الحين قدمت بنتلي طراز فلاينج سبير سوبر الهجينة و فلاينج سبير اس، وعدة إصدارات محدودة آخرى، ولكن الآن تنضم فلاينج سبير سبيد ​​إلى تشكيلة الاصدارات الفاخرة.

بنتلي فلاينج سبير

ستكون سبيد ​​هي الطراز الوحيد الذي يحصل على محرك W12 من بنتلي في سيارة السيدان حيث توقفت الشركة عن إنتاج فلاينج سبير سوبر المدعوم بمحرك W12 القياسي في وقت سابق من هذا العام.

ينتج محرك W12 سعة 6.0 لترات بالشاحن التوربيني المزدوجقوة تصل الى 626 حصانًا (467 كيلووات) وعزم أقصى للدوران يبلغ 664 رطلاً (900 نيوتن متر)، وتقوم بنتلي بتوجيه القوة من خلال علبة تروس ZF ثنائية القابض بثماني سرعات.

بنتلي فلاينج سبير

مما يساعد على دفع السيارة إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال 3.7 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 207 ميلاً في الساعة (333 كم / ساعة).

يمكن للسيارة إرسال عزم الدوران إلى كلا المحورين، حيث يرسل وضع الراحة في السيارة ما يصل إلى 354 رطل قدم (480 نيوتن متر) من عزم الدوران إلى المحور الأمامي، ويحافظ الوضع الرياضي على حيوية السيارة من خلال قصر عزم الدوران على العجلات الأمامية على 206 رطل-قدم (280 نيوتن متر) فقط ، وإرسال الباقي إلى العجلات الخلفية.

بنتلي فلاينج سبير

وسيقع هذا الطراز فوق طراز فلاينج سبير اس في أسطول سيارات بنتلي الفاخرة، حيث تطلق عليه العلامة البريطانية أسم فلاينج سوبر "الأكثر تركيزًا على القيادة".

تعزز بنتلي مظهر سبيد من خلال عجلات فريدة قياس 22 بوصة متوفرة باللون الأسود اللامع أو الداكن أو الفضي، حيث تتوفر أيضًا مجموعة اختيارية من العجلات مقاس 22 بوصة ، مطلية إما باللون الأسود اللامع أو الساتان الباهت.

بنتلي فلاينج سبير

تضيف الشركة أيضًا لونًا داكنًا إلى الشبكة والمصابيح الأمامية والشارات والمصابيح الخلفية، وملاقط فرامل حمراء تحمل علامة بنتلي، مع وحدات ذات لون أسود متوفرة كترقية بدون تكلفة.

ستستمر العلامة التجارية في تقديم ترقيات مواصفات التصميم والمواصفات السوداء على فلاينج سوبر، حيث تضيف مواصفات التصميم عدة أجزاء من ألياف الكربون ، مثل الفاصل الأمامي ، والتنانير الجانبية بشارات بنتلي المعدنية ، والناشر الخلفي ، والجناح الخفيف لغطاء صندوق السيارة.

في الداخل ، يزداد عدد خيارات ألوان الجلد من 5 إلى 15، وستتميز السيارة السيدان أيضًا برسومات مجموعة أدوات فريدة ومقاعد أمامية قابلة للتعديل في 24 وضعية ومقاعد خلفية قابلة للتعديل في 14 وضعًا ودواسات رياضية والمزيد.

تتوقع بنتلي أن تشكل فلاينج سبير سبيد ​​ما يقرب من ثلث جميع طلبيات طرازات فلاينج سبير في الولايات المتحدة وأوروبا، كما تتوقع أن تحتل 10% من مبيعاتها داخل الشرق الأوسط.