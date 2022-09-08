شاهد.. أحدث ظهور لدرة برفقة زوجها والإعلامي مصطفي الأغا

شاركت الفنانة درة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتألقت درة بفستان أبيض قصير من مدينة دبي، وظهرت برفقة زوجها والإعلامي مصطفي الاغا، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جمهورها عبر الإنستجرام.

ويعرض حاليا للنجمة التونسية درة زروق فيلم "جدران" على منصة "واتش ات" ولقى الفيلم إشادات واسعة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما أشادوا بأداء النجمة درة خلال أحداث العمل.

فيلم جدران من إنتاج سيني برو، ويشارك في بطولته النجوم درة زروق و نيقولا معوض وأحمد بدير و فراس سعيد وهند عبد الحليم و حنان سليمان، وتستمر أحداثه على مدار حوالي ساعة ونصف.