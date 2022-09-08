إعلان نتيجة التنسيق الداخلي لكلية ألسن جامعة عين شمس

نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الالسن جامعة عين شمس ، تم اعلانها بمقر الكلية صباح اليوم الخميس الموافق ٨ / ٩ / ٢٠٢٢ .

وبمناسبة اعلان نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الالسن جامعة عين شمس ، اكدت الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: سيتم قريبا إعلان كشوف أسماء المقبولين في نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الالسن جامعة عين شمس بالأقسام .

كما أعلنت كلية الالسن جامعة عين شمس، إنها ستتيح ايضا للمقبولين في نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الالسن جامعة عين شمس، مواعيد التحويلات من قسم إلى آخر للطلاب المستجدين فقط فى حدود الشروط المعلنة.





نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الألسن جامعة عين شمس

- قسم اللغة العربية : بدون حد ادنى

- قسم اللغة الانجليزية : يشترط الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 48 درجة

- قسم اللغة الفرنسية : يشترط الدارسين للغة الفرنسية كلغة أولى

- قسم اللغة الايطالية : الدارسين للغة الايطالية او الاسبانية كلغة ثانية بحد ادنى 39 درجة والدارسين للغة الفرنسية كلغة ثانية وبحد ادنى 40 درجة

- قسم اللغة الاسبانية : الدارسين للغة الاسبانية أو الايطالية كلغة ثانية وبحد ادنى 39 والدارسين للغة الفرنسية كلغة كلغة ثانية وبحد ادنى 40 درجة

-قسم اللغة الالمانية : الدارسين للغة الالمانية كلغة ثانية وبحد ادنى 39 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي

- قسم اللغة الروسية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 47 درجة

- قسم اللغة التشيكية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 42 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي

- قسم اللغة الصينية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 49 درجة

- قسم اللغة السواحلية : بدون حد ادنى

- قسم اللغة التركية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 44 درجة

- قسم اللغة الفارسية : بدون حد ادنى

- قسم اللغة العبرية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 43 درجة

- قسم اللغة اليابانية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى وبحد ادنى 50 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي

- قسم اللغة الكورية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى وبحد ادنى 50 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي

- فسم اللغة البرتغالية : الدارسين للغة الثانية الايطالية - الاسبانية - الفرنسية بحد ادنى 40 درجة