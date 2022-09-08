عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتيجة التنسيق الداخلي لكلية ألسن جامعة عين شمس

نتيجة التنسيق الداخلي
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الالسن جامعة عين شمس

نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الالسن جامعة عين شمس ، تم اعلانها بمقر الكلية صباح اليوم الخميس الموافق ٨ / ٩ / ٢٠٢٢ .

 

وبمناسبة اعلان نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الالسن جامعة عين شمس ، اكدت الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: سيتم قريبا إعلان كشوف أسماء المقبولين في نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الالسن جامعة عين شمس بالأقسام .

 

كما أعلنت كلية الالسن جامعة عين شمس، إنها ستتيح ايضا للمقبولين في نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الالسن جامعة عين شمس، مواعيد التحويلات من قسم إلى آخر للطلاب المستجدين فقط فى حدود الشروط المعلنة.
 


نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الألسن جامعة عين شمس

- قسم اللغة العربية : بدون حد ادنى

- قسم اللغة الانجليزية : يشترط الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 48 درجة

- قسم اللغة الفرنسية : يشترط الدارسين للغة الفرنسية كلغة أولى

- قسم اللغة الايطالية : الدارسين للغة الايطالية او الاسبانية كلغة ثانية بحد ادنى 39 درجة والدارسين للغة الفرنسية كلغة ثانية وبحد ادنى 40 درجة

- قسم اللغة الاسبانية : الدارسين للغة الاسبانية أو الايطالية كلغة ثانية وبحد ادنى 39 والدارسين للغة الفرنسية كلغة كلغة ثانية وبحد ادنى 40 درجة

-قسم اللغة الالمانية : الدارسين للغة الالمانية كلغة ثانية وبحد ادنى 39 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي

- قسم اللغة الروسية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 47 درجة

- قسم اللغة التشيكية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 42 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي

- قسم اللغة الصينية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 49 درجة

- قسم اللغة السواحلية : بدون حد ادنى

- قسم اللغة التركية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 44 درجة

- قسم اللغة الفارسية : بدون حد ادنى

- قسم اللغة العبرية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 43 درجة

- قسم اللغة اليابانية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى وبحد ادنى 50 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي

- قسم اللغة الكورية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى وبحد ادنى 50 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي

- فسم اللغة البرتغالية : الدارسين للغة الثانية الايطالية - الاسبانية - الفرنسية بحد ادنى 40 درجة

نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الالسن جامعة عين شمس نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الالسن جامعة عين شمس التنسيق الداخلى نتيجة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

رباعي محترف وثلاثي محلي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة.. فيديو

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

ترشيحاتنا

أوروبا تعترف بمخاطر الركود .. وتحذر من أسوأ شتاء في التاريخ

19.31 جنيه.. ارتفاع الدولار اليوم الخميس 8-9-2022

تحت قيادة المدرب الجديد.. موعد أول مباراة للنادي الأهلي في دوري الأبطال

حسن شحاتة: القوي العاملة تضع جميع إمكانياتها لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

توني بلير: دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعكس التزام مصر بتعزيز العمل المناخي

تعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ جدري القرود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

بمواصفات عالمية.. كل ما تريد معرفته عن القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس|صور

جدري القرود لا ينتشرعن طريق الاتصال الجنسي فقط

طلاق بعد 100 يوم.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لـ المطربة بوسي| شاهد

فيديو

عاش.. شاب جزائري يتزوج من عروسين في وقت واحد| فيديو جراف

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ