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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القباج تتفقد السجل المدني بوزارة التضامن لخدمة مستفيدي تكافل وكرامة وذوي الإعاقة

صدى البلد

تفقدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء وائل مصطفي رئيس جهاز تعمير القاهرة الفاطمية، مكتب السجل المدني بمقر ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي والذي من المقرر افتتاحه قريبا في إطار التعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي إلي تقديم كافة الخدمات للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والمتقدمين لاستخراج "بطاقات الخدمات المتكاملة" المترددين علي الوزارة، وذلك في إطار التيسير علي المواطنين لاستكمال بياناتهم أو تصحيحها حال وجود أخطاء في بيانات الأرقام القومية، حيث من المتوقع أن يوفر ذلك  عامل الوقت والجهد علي المواطنين، كما يسهل وجود مكتب سجل مدني بمقر الوزارة الكثير من الإجراءات والوقت للمواطنين بدلا من الذهاب لمحافظاتهم لاستخراج الأوراق المطلوبة، ثم العودة لتسليمها مرة أخري.

وقد وجهت وزيرة التضامن وافر الشكر لوزير الداخلية لاستجابته السريعة حال طلب وزارة التضامن الاجتماعي إنشاء مكتب للسجل المدني بديوان عام الوزارة، والتوجيه المستمر للمختصين بتفقد المكان ومتابعته لسرعة الإنجاز.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد المكتب للوقوف علي جاهزيته، تمهيدًا لافتتاحه في القريب العاجل، وذلك في إطار التعاون مع وزارة الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار تبني وزارة التضامن الاجتماعي استراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة من جانبها للتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.

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التضامن نيفين القباج السجل المدني

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