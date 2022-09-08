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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد زايد: هناك من يبالغ في تفسيرات دينية بحجة الدفاع عن المرأة..فيديو

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع، ومدير مكتبة الإسكندرية

أكد الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الإجتماع، ومدير مكتبة الإسكندرية، أنه نتعامل مع الثقافة الحديثة على انها ثقافة قشرية، مشيرا إلى أن بعض الفتاوى الغريبة تقدم على انها ضمن مشكلات الحاضر.

أحمد زايد: مكتبة الإسكندرية منارة ثقافية لمصر وللعالم.. فيديو

وقال أحمد زايد، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلايم “مصطفى بكري" ، أن هناك مبالغة كبيرة في الأطروحات النسوية، مؤكدا أن هناك من يبالغ في تفسيرات دينية بحجة الدفاع عن المرأة .

 

وتابع  أستاذ علم الإجتماع، ومدير مكتبة الإسكندرية، أنه لا يوجد معرفة حقيقية بطبيعة متغيرات المجتمع المصري، مؤكدا أن العالم كله يمر بمرحلة تغير أخلاقي.

 

دراسة التدهور الأخلاقي

وأشار أحمد زايد إلى أنه يجب دراسة التدهور الأخلاقي بكل فئاته 


 


 

احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية المجتمع المصري مكتبة الاسكندرية مصطفى بكري

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