أحمد زايد: الطبقة المتوسطة بدأت في التفكك منذ السبعينيات.. فيديو

أكد الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، ومدير مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس دائما ما يهتم بالدراسة التفصيلية حول القضايا المطروحة للنقاش، مشيرا إلى أن المحجتمع المصري شهد تغيرات متعددة بعد ثورة 1952.





وقال أحمد زايد، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، إن الطبقة المتوسطة بدأت في التفكك منذ السبعينيات، مع العلم أن الانفتاح الذي شهدته مصر في السبعينيات أدى إلى تغيرات مجتمعية.

وتابع أستاذ علم الإجتماع، ومدير مكتبة الإسكندرية، أن الضغوطات المجتمعية أدت إلى الهجرة خارج البلاد فترة السبعينيات.

يتميز بالصبر وقوة التحمل



وأشار أحمد زايد إلى أن الانسان المصري يتميز بالصبر وقوة التحمل.

