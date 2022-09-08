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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا: المشاركة في سوبر لوسيل شرف لنا.. وأشكر جمهور الزمالك على الدعم

صدى البلد

أعرب محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالاستقبال الحافل لبعثة فريقه قبل مباراة الهلال السعودي غدا في كأس سوبر لوسيل. 
وقال قائد الزمالك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" نتمنى أن نؤدي مباراه قويه وشرف لنا المشاركة في كأس سوبر لوسيل و أتمنى أن تكون الجماهير سعيدة باللقاء".
وتابع شيكابالا قائلا:" الهلال السعودي فربق كبير ويتطور باستمرار ، وأشكر الجماهير على الدعم منذ وصول الفريق".
واختتم قائد الزمالك تصريحاته قائلًا:" نفكر فى الفوز ونخوض  كل المباريات باعتبارها نهائي كؤوس من أجل تحقيق الفوز".

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