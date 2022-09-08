شيكابالا: المشاركة في سوبر لوسيل شرف لنا.. وأشكر جمهور الزمالك على الدعم

أعرب محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالاستقبال الحافل لبعثة فريقه قبل مباراة الهلال السعودي غدا في كأس سوبر لوسيل.

وقال قائد الزمالك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" نتمنى أن نؤدي مباراه قويه وشرف لنا المشاركة في كأس سوبر لوسيل و أتمنى أن تكون الجماهير سعيدة باللقاء".

وتابع شيكابالا قائلا:" الهلال السعودي فربق كبير ويتطور باستمرار ، وأشكر الجماهير على الدعم منذ وصول الفريق".

واختتم قائد الزمالك تصريحاته قائلًا:" نفكر فى الفوز ونخوض كل المباريات باعتبارها نهائي كؤوس من أجل تحقيق الفوز".