عفاف شعيب عن إرضاع الأطفال: مينفعش الهرتلة اللي إحنا عايشين فيها دي

علقت الفنانة عفاف شعيب، على مقولة المرأة غير ملزمة بإرضاع أطفالها، قائلة: "أشعر بأن هناك أجندة تنفذ من قبل الغرب لتفكيك الأسرة وتشتيت الشعب المصري".

وتابعت"شعيب" خلال مداخلة ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مثل هذه الافكار تستهدف تغيير أفكار المرأة، معقبة :" ما تسيبوا الشعب المصري في حاله، سيبوا الأسرة المصرية مستقرة".

ولفتت إلى ضرورة أن يقوم الأزهر الشريف الذي يعد منبر الإسلام بالتصدي لمثل هذه الأفكار الهدامة، متابعة: "مينفعش الهرتلة اللي إحنا عايشين فيها دي، هو كل واحد يقول كلام يفرق بيه الأسر".

