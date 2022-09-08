عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دقيقة صمت في الأمم المتحدة ومجلس الأمن حدادا على الملكة إليزابيث الثانية

صدى البلد

التزمت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حدادا على الملكة اليزابيث الثانية.


وفي مستهل جلسة للجمعية العامة، قدم رئيسها عبدالله شهيد تعازيه الى الشعب البريطاني، متحدثا عن "لحظة حزن عميق للعائلة الملكية والشعب البريطاني والمجتمع الدولي، ولافتا إلى ان تكريما رسميا للملكة الراحلة سيتم في موعد لاحق. حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم /الخميس/. 


وكانت الأسرة الملكية في بريطانيا قد أعلنت وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، حيث تم تنكيس العلم في قصر باكنجهام بالعاصمة البريطانية لندن بعد وفاة الملكة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

بث مباشر مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الآن 0-0 في دوري أبطال أوروبا

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

الأهلي يحسم صفقة جديدة من خارج أفريقيا |خاص

ترشيحاتنا

بعد حملات ممنهجة من التشكيك..خالد ميري: الرئيس تحدث بشفافية كاملة وكشف الحقائق..فيديو

آبل تضيف خاصية الاستغاثة في "آيفون 14" عند التعرض لحادث سيارة

باحث بالمنظمة الأوروبية يكشف تفاصيل أكبر ماكينة في تاريخ البشرية

ظاهرة مثيرة فوق قصر باكنجهام تعلن وفاة اليزابيث الثانية قبل الاعلان الرسمي| فيديو

خالد ميري: الثانوية لن تكون بعبع ولا حشو بالمناهج مرة أخرى..فيديو

ماذا قالت دينا الشربيني عن مشهد الغرق بـ جراند أوتيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنفس التيشيرت.. زوج بوسي يصالحها بقبلة ويعيد زوجته الأولى| الرجالة لما بتحب

عيون زرقاء وشعر أشقر..كيف أصبحت ليليبت صاحبة أطول فترة حكم بتاريخ بريطانيا

منها The Crown.. مسلسلات وأفلام ناقشت حياة الملكة إليزابيث الثانية قبل رحيلها

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

الرئيس السيسي يرد بقوة على المشككين في الإنجازات: عايزين نضحك على اللي قالوه “فيديوجراف”

شروط وطريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ