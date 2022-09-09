فريدة الشوباشي: ما يحدث في مصر من إنجاز جنن أعداء الوطن

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن ثقة المواطن تزداد في الرئيس السيسي الذي يهتم لكل فئات الشعب المصري ومنهم أصحاب المعاشات.

وقال فريدة الشوباشي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز ": "ما يحدث في مصر من إنجازات جنن أعداء مصر ".

وأضافت فريدة الشوباشي :" الشعب المصري أكد أن الرئيس السيسي سوف ينقذ مصر، والسيسي ورث خرابة وعمل على بناء مصر من جديد ويتم تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ".

وتابع فريدة الشوباشي: "لا يستطيع أحد من أهل الشر أن يشكك فيما يحدث في مصر من إنجازات".

واكملت فريدة الشوباشي:" من الضروري مساندة القيادة السياسية من اجل مواجهة تحديات الازمة الاقتصادية العالمية ".