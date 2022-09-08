بيدوروا على الكنز.. حبس 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بروض الفرج

قررت نيابة روض الفرج الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل عقار محل سكنهم بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص ، مقيمين بدائرة القسم لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهم وبحوزتهم معدات الحفر .

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.