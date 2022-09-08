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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب عراقي: قادة الأحزاب في العراق يخضعون لعمليات توجيه من الخارج وإيران

العراق
العراق

أكد الدكتور عبد الكريم الوزان، الكاتب الصحفي العراقي، أن الدولة العميقة متنفذة في مؤسسات العراق والمؤسسة الرسمية تخضع لعملية تسيس من قبل مؤسسات اقليمية ودولية، لافتا إلى أن المحكمة الاتحادية من مؤسسات الدولة السيادية وقرارها بعدم الاختصاص في حل البرلمان يحترم وصحيح.

وأضاف الدكتور عبد الكريم الوزان، في حوار عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن قادة الأحزاب في العراق يخضعون لعمليات توجيه من الخارج والدول الاخرى، ومقتدى الصدر يعتبر الافضل بين القادة السياسيين في العراق ولكن ليس هو المنشود في العراق.

واستكمل: "مقتدى الصدر ليس بعيد عن  ايران ولكن ليس بالقريب مثل سياسيين آخرين، والبعض من ثوار تشرين لا يرغب في الشراكة مع أي قوى قريبة من ايران، وتم إبادة ثوار تشرين وتم قمعهم وبالأخص في حكومة عادل عبد المهدي ولن يغفر له التاريخ هذا".
 

الكاتب الصحفي العراق الإعلامي إبراهيم عيسى ايران

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