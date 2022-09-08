حبس شخص لحيازته أسلحة وذخيرة بالقاهرة

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في القاهرة.

النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط شخص لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في القاهرة، ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة ومُتجرى وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قيام شخص، مقيم بدائرة القسم بحيازة أسلحة نارية بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد أقاربه بالمنطقة محل سكنه.

تم استهدافه وتمكنت فرق مباحث القاهرة ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – فرد خرطوش).

بمواجهته أمام فرق مباحث القاهرة اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإعداد للتشاجر تم اتخاذ الإجراءات القانونية.