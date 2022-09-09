سعد فاروق : النائب محمد أبوالعينين له دور مجتمعي في دعم الرياضة المصرية

قال سعد فاروق، المدير الفني لنادي ديروط، إن النائب محمد أبوالعينين له دور مجتمعي في الوقوف بجانب الرياضة المصرية ودعمها.

وأضاف سعد فاروق، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن نادي سيراميكا كليوباترا استحوذ على فريق الكرة بنادي ديروط، بداية من الموسم الجديد، على أن يتم دعم الفريق لضمان بقاء الفريق في دوري الدرجة الثانية، والتأهل إلى دوري القسم الأول ب.

وأكد سعد فاروق، إن قيام الشركات برعاية الأندية الشعبية، سيمنح الفرق الشعبية فرصة العودة للأضواء من جديد، مع اكتشاف العديد من المواهب، مضيفا إنه استحوذ سيراميكا كليوباترا على نادي ديروط، فرصة جديدة لظهور عناصر جيدة من جانب، وجانب آخر تسويقي للعودة لسيراميكا أو بيعهم لنادٍ آخر.